Из шести участников вечеринки выжили две несовершеннолетние девочки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Единственная не пострадавшая во время бойни в квартире на Уралмаше 16-летняя Мария К. рассказала подробности трагедии, потрясшей Екатеринбург. С ее слов стали известны подробности «вписки» и знакомства с мужчинами вечером 6 ноября, а также детали событий, предшествовавших массовому убийству.

По словам Марии, ее подруга Полина нашла объявление от фейкового аккаунта Дмитрия Захарова с приглашением «просто компанию создать», рассказала выжившая в интервью журналистам «Четвертого канала».

Трех девушек Захаров с друзьями забрал от ТРК «Радуга Парк». В ночь на 7 ноября в квартире началась стрельба. «[Дмитрий] заходит с этим автоматом, „Сайгой“ и начинает с фразы: „Давайте поиграем“. Выстреливает в Полину, затем в своего друга Антона. И Антон падает на меня, прикрывая тем самым. И он, видимо подумал, что застрелил нас обоих. На меня упал Антон и фонтан крови и мозгов полетел на меня. Я вся лежала в крови, в мозгах», — рассказала журналистам Мария. Потом Захаров ушел на кухню, там раздалось еще два выстрела, а спустя какое-то время — третий.

Как потом выяснится, Захаров стрелял по находившимся на кухне Виктории и Олегу. Затем покончил с собой. По словам Марии, в компании при них никто не пил, девушки не говорили о своем возрасте, мужчины о нем и не спрашивали. Из рассказа выжившей следует, что Дмитрий Захаров любил играть в «Доту», а про свою работу ничего не сообщал.

В ночь с 6 на 7 ноября в одной из квартир дома № 7, а на улице Социалистической в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга нашли тела четырех жертв. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, во время вечеринки хозяин квартиры Дмитрий Захаров убил своих гостей, а затем свел счеты с жизнью. В силовом ведомстве добавили, что уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.