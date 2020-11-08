Александру Мешкову присвоено звание генерал-лейтенанта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальнику ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору Александру Мешкову присвоено звание генерал-лейтенанта. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с содержанием проекта соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. По словам собеседников агентства, указ приурочен к Дню полиции, который отмечается 10 ноября.

«Мешков сейчас занимает генерал-лейтенантскую должность, новое звание положено ему по статусу. Поэтому все логично», — объяснил инсайдер URA.RU. Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых обещал предоставить комментарий, когда указ главы государства будет опубликован.

Александр Мешков возглавляет свердловское ГУ МВД с сентября 2019 года. С 2009-го по 2016 год он руководил УВД по Твери, с 2016-го по 2017-й был заместителем начальника УМВД России по Смоленской области, а с 2017-го по 2019-й отвечал за работу УМВД России по Астраханской области. Звание генерал-майора Мешкову присвоили в октябре 2018 года.

Мешков указан в документе в числе высокопоставленных силовиков из других регионов Фото: URA.RU