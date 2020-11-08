Чиновники ЯНАО стали волонтерами из-за коронавируса

Алексей Ситников взялся лично развозить врачей на дом к пациентам Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямальские чиновники и политики решили выступить в качестве волонтеров акции «Мы вместе». Как сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России», 9 ноября первый вице-спикер окружного заксобрания Алексей Ситников стал водителем медицинской службы.

«Алексей Ситников на личном автомобиле развозил врачей на вызовы к пациентам, — сообщила пресс-служба отделения „ЕР“. — Предварительно парламентарий прошел необходимый инструктаж, ему предоставили средства индивидуальной защиты, в том числе специальный халат». Дополнительный транспорт, предоставленный медикам активистами, используется для перевозки врачей по маршрутам «работа-дом-работа», «работа-пациент-работа», а также при транспортировке covid-тестов в лаборатории и пациентов в больницы.

По словам самого вице-спикера, важно не только оказывать поддержку врачам в виде транспорта или иных ресурсов, но и быть рядом с ними. Инициатива активистов позволит ускорить оказание медпомощи населению

В минувшие выходные в акции уже принял личное участие мэр Салехарда Алексей Титовский — он занимался развозом медиков в субботу, 7 ноября. Администрация Салехарда уже предоставила окружной клинической больнице 10 автомобилей с водителями, и помощь медикам будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях ЯНАО остаются 1699 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. За сутки подтвердилось 193 новых случая коронавируса, из них 18 — у вахтовиков, остальные — у местного населения.