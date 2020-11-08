Ради борьбы с COVID популярные места челябинского города окажутся вне зоны доступа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за угрозы распространения коронавируса будет отключен Wi-Fi в местах массового скопления людей. Такое решение принял городской оперативный штаб по борьбе с инфекцией, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Принято решение временно отключить Wi-Fi в парках, скверах и торговых центрах города. Сейчас Wi-Fi отключен на бульваре „Огни Магнитки“, в парке у Вечного огня и в крупных торгово-развлекательных комплексах», — пояснили URA.RU в пресс-службе второго по величине города Челябинской области.

Решение принято, чтобы не допустить массовое скопление людей в общественных местах и новых заражений. Подобная практика вводилась на Южном Урале весной, во время первой волны пандемии COVID. Пока на подобные меры пошел единственный муниципалитет области.

По данным оперштаба на 9 ноября в Магнитогорске подтверждено 2652 случая COVID-19. В области число зараженных достигло 21 883. Суточная заболеваемость вышла на максимальный показатель с начала осени — 189 случаев.