Челябинские похоронщики не исполняют предписание Роспотребнадзора

Челябинцев продолжают хоронить в закрытых гробах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области сложилась противоречивая ситуация, связанная с организацией похорон умерших от коронавируса. Одни ритуальные службы ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора, где указано, что покойников можно хоронить в открытых гробах. В то же время другие службы руководствуются предписанием Минздрава РФ, где указаны более жесткие условия погребения.

«Летом Роспотребнадзор отменил свои рекомендации хоронить умерших от COVID-19 в закрытых гробах, но мы все равно продолжали хоронить в закрытых, — сообщили URA.RU в одной из ритуальных служб Челябинска. — С наступлением второй волны коронавируса мы вновь обратились в Роспотребнадзор. Нам снова сообщили, что запрета на открытые гробы нет. Пришлось советоваться с медиками, которые нам предложили следовать рекомендациям Минздрава РФ — более жестким».

«Мы не знаем о каких-либо подробных исследованиях опасности тел умерших от коронавируса, поэтому продолжаем пользоваться рекомендациями Минздрава. Они рекомендуют хоронить в закрытых гробах», — сообщил URA.RU на условиях анонимности один из ведущих патологоанатомов региона.

«Обращение с телами, умершими от COVID (или в случае, где это заболевание было сопутствующим), попадает под действие санитарных правил. Родственникам предоставляется возможность удостовериться в том, что они хоронят родного человека, затем гроб плотно закрывают», — подтвердил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. Эпидемиолог добавил, что вирус на различных поверхностях может сохраняться до 3-5 суток.

URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора региона с просьбой предоставить актуальные рекомендации по захоронению умерших от COVID. На момент публикации ответ получен не был.