В школах Екатеринбурга снимают ограничения из-за коронавируса

Свердловские власти не будут продлевать дистанционное обучение в школах Екатеринбурга после 14 ноября. По словам источников URA.RU, со следующей недели ученики 6-11-х классов, на которых распространяется распоряжение властей, скорее всего, вернутся за парты.
«Дистант [в школах] продлен не будет, к чему и готовят образовательные учреждения. Впрочем, окончательное решение пока не принято», — поделился собеседник агентства. В городском департаменте образования URA.RU заявили, что не располагают такими сведениями.
Указ о переводе школ на дистанционный режим был подписан врио губернатора Алексеем Орловым 6 ноября. Действие документа ограничивается 14 ноября. Анонсируя это распоряжение, свердловский губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что «этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции».
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