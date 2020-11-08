08 ноября 2020

В школах Екатеринбурга снимают ограничения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, обучение, урок, рюкзак, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, школьный рюкзак
Учащиеся 6-11-х классов вернутся к обычным занятиям с 16 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловские власти не будут продлевать дистанционное обучение в школах Екатеринбурга после 14 ноября. По словам источников URA.RU, со следующей недели ученики 6-11-х классов, на которых распространяется распоряжение властей, скорее всего, вернутся за парты.

«Дистант [в школах] продлен не будет, к чему и готовят образовательные учреждения. Впрочем, окончательное решение пока не принято», — поделился собеседник агентства. В городском департаменте образования URA.RU заявили, что не располагают такими сведениями.

Указ о переводе школ на дистанционный режим был подписан врио губернатора Алексеем Орловым 6 ноября. Действие документа ограничивается 14 ноября. Анонсируя это распоряжение, свердловский губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что «этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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