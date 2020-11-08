В школах Екатеринбурга снимают ограничения из-за коронавируса

Учащиеся 6-11-х классов вернутся к обычным занятиям с 16 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти не будут продлевать дистанционное обучение в школах Екатеринбурга после 14 ноября. По словам источников URA.RU, со следующей недели ученики 6-11-х классов, на которых распространяется распоряжение властей, скорее всего, вернутся за парты.

«Дистант [в школах] продлен не будет, к чему и готовят образовательные учреждения. Впрочем, окончательное решение пока не принято», — поделился собеседник агентства. В городском департаменте образования URA.RU заявили, что не располагают такими сведениями.

Указ о переводе школ на дистанционный режим был подписан врио губернатора Алексеем Орловым 6 ноября. Действие документа ограничивается 14 ноября. Анонсируя это распоряжение, свердловский губернатор Евгений Куйвашев выражал надежду, что «этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции».