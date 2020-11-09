Минздрав РФ раскрыл, насколько эффективна вакцина «Спутник V»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет более 90%. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
«Мы проводим контроль эффективности вакцины „Спутник V“. По нашим наблюдениям, она составляет более 90%», — цитирует ТАСС Драпкину. По ее словам, действенность вакцины отслеживали у людей, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота.
Драпкина подчеркнула, что вакцина немецкой компании BioNTec также подтвердила свою эффективность. Специалист Минздрава РФ назвал эту новость хорошей для всех.
Ранее немецкая фармацевтическая компания BioNTech совместно с американским партнером Pfizer провела исследование эффективности своей вакцины. По их заявлением, вероятность заразиться коронавирусом после вакцинации составляет меньше 10%, передает RT.
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