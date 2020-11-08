08 ноября 2020
07 ноября 2020

Полиция ХМАО разгоняет азербайджанцев, собравшихся из-за Карабаха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня народов Среднего Урала в парке
Собравшиеся празднуют военные успехи Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанцы устроили стихийный праздник у администрации города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Азербайджанцы громко кричат, ругаются матом у администрации города», — сообщил очевидец. По его словам, так собравшиеся празднуют военные успехи Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Для разгона собравшихся вызвали полицию. На видео попали кадры, как несколько человек размахивают флагами России и Азербайджана. Прохожие просят празднующих не шуметь.

Ранее подобная акция проходила в Ямало-Ненецком автономном округе. Там представители азербайджанской диаспоры праздновали успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе. Происходило это в темное время суток.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. Сегодня ыооруженные силы Азербайджана захватили город стратегического назначения Шуши, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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