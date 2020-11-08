Азербайджанцы устроили стихийный праздник у администрации города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Азербайджанцы громко кричат, ругаются матом у администрации города», — сообщил очевидец. По его словам, так собравшиеся празднуют военные успехи Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Для разгона собравшихся вызвали полицию. На видео попали кадры, как несколько человек размахивают флагами России и Азербайджана. Прохожие просят празднующих не шуметь.
Ранее подобная акция проходила в Ямало-Ненецком автономном округе. Там представители азербайджанской диаспоры праздновали успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе. Происходило это в темное время суток.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. Сегодня ыооруженные силы Азербайджана захватили город стратегического назначения Шуши, передает RT.
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