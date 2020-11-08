Представители диаспоры размахивали флагами и слушали громкую музыку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Представители азербайджанской диаспоры устроили стихийный праздник в Ноябрьске (ЯНАО) по поводу успехов своих земляков в карабахском конфликте. На видео, распространенном в ямальских группах социальных сетей, мужчины размахивают азербайджанским флагами и танцуют под громкую музыку в темное время суток

«Вчера в вечернее время гражданка обратилась в ОМВД России по городу Ноябрьску, что неизвестные громко ведут себя на улице. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, назначена проверка. По предварительной информации, граждане в позднее время отмечали какой-то национальный праздник и не прислушивались к замечаниям других граждан, просивших вести себя тише», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

В полиции назвали ситуацию рядовой и некриминальной. Если бы это не происходило почти ночью, когда собравшиеся мешали спать горожанам, то вряд ли привлекло бы чье-то внимание. Окружные власти пока никак не прокомментировали ситуацию. Ранее на Ямале никаких подобных мероприятий, связанных с войной в Нагорном Карабахе, ни одна из сторон открыто не проводила.

Между тем, президент Турции Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину объединиться для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Обострение обстановки там произошло в конце сентября, с тех пор стороны ведут бои с применением тяжелой артиллерии и авиации.