08 ноября 2020
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06 ноября 2020

Азербайджанцы в ЯНАО устроили ночной праздник из-за Карабаха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Представители диаспоры размахивали флагами и слушали громкую музыку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Представители азербайджанской диаспоры устроили стихийный праздник в Ноябрьске (ЯНАО) по поводу успехов своих земляков в карабахском конфликте. На видео, распространенном в ямальских группах социальных сетей, мужчины размахивают азербайджанским флагами и танцуют под громкую музыку в темное время суток

«Вчера в вечернее время гражданка обратилась в ОМВД России по городу Ноябрьску, что неизвестные громко ведут себя на улице. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, назначена проверка. По предварительной информации, граждане в позднее время отмечали какой-то национальный праздник и не прислушивались к замечаниям других граждан, просивших вести себя тише», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

В полиции назвали ситуацию рядовой и некриминальной. Если бы это не происходило почти ночью, когда собравшиеся мешали спать горожанам, то вряд ли привлекло бы чье-то внимание. Окружные власти пока никак не прокомментировали ситуацию. Ранее на Ямале никаких подобных мероприятий, связанных с войной в Нагорном Карабахе, ни одна из сторон открыто не проводила.

Между тем, президент Турции Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину объединиться для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Обострение обстановки там произошло в конце сентября, с тех пор стороны ведут бои с применением тяжелой артиллерии и авиации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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