09 ноября 2020

Армения готова вывести свои войска. Российские миротворцы приедут в Карабах

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела
Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10 ноября ожидается совместное заявление президентов России и Азербайджана, а также совместное заявление Владимира Путина и премьер-министра Армении. Об этом сообщает haqqin.az.

Отмечается, что Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. «Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. По предварительному соглашению, российские войска выступят в статусе разграничительного кордона между противоборствующими силами», — пишет азербайджанский портал. Пашинян в свою очередь заявил, что подписал заявление о прекращении военных действий. Отмечается, что Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. Окончательный статус Нагорного Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана будет определен в ходе дальнейших переговоров.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряли контроль над городом Шуши, имеющим стратегическое значение. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои продолжаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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