10 ноября ожидается совместное заявление президентов России и Азербайджана, а также совместное заявление Владимира Путина и премьер-министра Армении. Об этом сообщает haqqin.az.
Отмечается, что Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. «Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. По предварительному соглашению, российские войска выступят в статусе разграничительного кордона между противоборствующими силами», — пишет азербайджанский портал. Пашинян в свою очередь заявил, что подписал заявление о прекращении военных действий. Отмечается, что Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. Окончательный статус Нагорного Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана будет определен в ходе дальнейших переговоров.
Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряли контроль над городом Шуши, имеющим стратегическое значение. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои продолжаются.
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