Ситуацию с заболеваемостью получается держать под контролем, но не переломить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 10 ноября, зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 189), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, достигнут очередной максимум по числу инфицированных с начала осенней волны COVID. При этом смертность вернулась к рекордной цифре в семь случаев за сутки.

«С начала пандемии произошло 22 077 случаев заражения, сейчас лечение проходят 5 612 пациентов. Умерли семь пожилых пациентов. Для мужчин в возрасте 71 года и 78 лет, а также женщин 60, 66 и 74 лет прямой причиной смерти стала коронавирусная пневмония. Еще для двух женщин — 74 и 92 лет — COVID-19 осложнил тяжелые хронические болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 27 человек, с начала пандемии — 15 718 жителей области.

До 15 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Массовые мероприятия вновь запрещены, нарушителей карантина штрафуют в разы чаще, чем до второй волны инфекции. В регионе начали отключать Wi-Fi в торговых центрах и местах массового скопления людей— к этой практике прибегали весной, когда пандемия только начиналась.