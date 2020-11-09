В Челябинской области загорелся торговый центр

Неисправная проводка стала причиной короткого замыкания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей торгового центра из-за пожара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по Челябинской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в одной из розеток.

«В магазине „Конфискат“ на втором этаже супермаркета, который расположен на автовокзале Копейска, произошло короткое замыкание электрической розетки с последующим возгоранием на площади 0,1 квадратных метров. До приезда пожарных возгорание было ликвидировано огнетушителем», — заявили URA.RU в региональном МЧС. В чрезвычайном ведомстве добавили, что к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы по повышенному номеру сложности.

«По данным экстренных служб, возгорание было потушено своевременно. Вовремя предпринятые меры не позволили пламени распространиться и набрать силу», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.