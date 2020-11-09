Тюменские власти отменили губернаторские стипендии

Согласно постановлению правительства, учащиеся недополучат по 12 тысяч рублей в месяц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области до февраля отменены губернаторские стипендии студентам и аспирантам, которые успешно прошли стажировку в органах власти. Такое распоряжение содержится в постановлении правительства региона, подписанном губернатором Александром Моором.

«Приостановить до 1 февраля 2021 года действие подпункта „б“ пункта 3 Положения об учреждении именных стипендий губернатора Тюменской области. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года», — говорится в документе областного правительства.

В вышеназванном подпункте речь идет о выплатах для студентов и аспирантов вузов, которые достигли успехов в освоении образовательных программ и научно-исследовательской работе, при условии их успешного прохождения стажировки в исполнительных органах государственной власти Тюменской области. За это достижение тюменцам полагается по 12 тысяч рублей ежемесячно, квота составляет 40 человек. Однако, согласно документу тюменского правительства, с 1 октября и до февраля следующего года эта категория получателей не сможет рассчитывать на помощь. Причина такого решения в постановлении не указана. URA.RU направило запрос в департамент по общественным связям правительства Тюменской области.