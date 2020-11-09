Лымарь проверил ИК-1, где осужденные болеют коронавирусом Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь устроил проверку колонии №1 в Соликамске после публикации URA.RU. В ней говорилось о том, что заболевших коронавирусом осужденных изолируют в туалетах медсанчасти, расположенной на территории исправительного учреждения. Лымарь проинспектировал ИК-1 совместно с и. о. прокурора края Виталием Ильенковым, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого УФСИН.

«Для проведения проверки данной информации 6 ноября начальник ГУ ФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь совместно с и. о. прокурора края Виталием Ильенковым осуществил выезд в ИК-1. Проверены условия содержания осужденных, проведен опрос на предмет оказания им медпомощи, проверено соблюдение санитарно-противоэпидемических мер в учреждении, отсмотрены архивы видеонаблюдения объектов ИК-1 за период с 19 октября по 6 ноября 2020 года», — указали в управлении, отметив, что информация о размещении заболевших зеков в туалетах не подтвердилась.

В то же время, в краевом УФСИН подтвердили, что основная масса заболевших коронавирусом приходится именно на ИК-1. Здесь COVID-19 выявлен у 22 осужденных. Еще в девяти исправительных учреждениях, расположенных в Прикамье, «имеют место единичные случаи заболевания коронавирусом», отметили в управлении.

Ранее общественники рассказали URA.RU о том, что в пермских тюрьмах зараженных зеков размещают в штрафных изоляторах, а также коридорах и туалетах медучреждения при колонии. Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложилась в трех колониях: ИК-37, ИК-35, ИК-1.