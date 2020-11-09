Окончательное решение об участии Тимофея Жукова в кампании-2021 пока не принято Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков может войти в региональную тройку списка «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщили источники URA.RU, знакомые с ним. По словам собеседников агентства, такой сценарий рассматривается на уровне резиденции главы региона (которая проводит кастинг кандидатов), но окончательное решение пока не принято.

«Включение Жукова в список „Единой России“ [на выборах в Госдуму] — один из вариантов, учитывая тренды на кадровое омоложение партии», — поделился источник. По словам другого инсайдера, Жуков якобы уже озвучил этот план в своем окружении. Сам депутат в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме.

Кто еще может войти в первую тройку списка «ЕР» на выборах в 2021 году, на данный момент неизвестно. Во время избирательной кампании 2016 года лицами партии были губернатор Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и экс-глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Аркадий Чернецкий. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий на момент публикации был недоступен для комментариев.

Тимофей Жуков, которому в феврале 2021-го исполнится 27 лет, избрался в гордуму в 2018 году в составе прогубернаторского пула кандидатов, ориентированных на смену старой команды в мэрии. Тогда Жуков также прошел по спискам «ЕР», войдя в городскую тройку. В настоящий момент он считается принадлежным к группе депутатов, оппонирующих главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Помимо работы в думе, Жуков занимается общественной деятельностью. Фонд «Город без наркотиков» он возглавляет с 2019 года.

Жуков начинал работать в фонде, когда им руководил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Однако во время борьбы за «Город без наркотиков» в 2014 году Жуков занял позицию, противоположную бывшему патрону, и примкнул к команде, которая сейчас управляет организацией. Ранее Ройзман допускал, что в 2021 году он также попытается избраться в федеральный парламент.