Рассекречена информация о геноциде на юге СССР

Установить причастных к геноциду удалось после рассекречивания архивных документов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во времена Великой Отечественной войны на юго-западе СССР дислоцировался гитлеровский карательный отряд ГФП-721, в составе которого действовали в том числе жители Украины. На счету отряда — сотни замученных советских граждан. Об этом стало известно из рассекреченных ФСБ материалов.

Ранее Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения в городе Миллерово Ростовской области массового захоронения военных времен. По данным следствия, в общей сложности в «братской могиле» были обнаружены останки не менее 266 человек с огнестрельными ранами.

«По рассекреченным материалам, массовые убийства мирных жителей в Миллерово совершали военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала [Фридриха] Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы. Согласно представленным агентству документам, карательный отряд ответственен за убийства советских граждан на Донбассе, в Ростовской области, а также в Харькове и Чернигове.

Картину событий удалось восстановить благодаря внедренному в карательную группу агента КГБ СССР. По его данным, в составе полиции находились порядка 20 человек. Однако активнее всех себя проявляли двое украинцев: Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко. Агент подчеркнул, что на их счету более 450 убитых человек.

В настоящее время следователи проводят все необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего. Кроме того, продолжается изучение рассекреченных архивных материалов.