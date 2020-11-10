Число заболевших COVID в России приблизилось к рекордной отметке

За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 977 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в стране инфекцией заразились 1 817 109 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
«За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции увеличилось на 368 человек. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 31 161 человек.
На первом месте по количеству заболевших находится Москва, где за минувшие сутки зафиксировано 5 902 новых случаев COVID-19. На втором месте — Санкт-Петербург с 1 485 заболевшими. Замыкает тройку Московская область — 685 новых случаев за сутки.
Среди регионов УрФО в лидерах остается Свердловская область, где за сутки коронавирус был подтвержден у 294 человек. В ХМАО зафиксировано 197 новых случаев, в ЯНАО — 191. В Челябинской и Тюменской областях за прошедшие сутки вирус диагностирован у 189 (по данным регионального оперштаба — 194) и 152 человек соответственно. В Курганской области заразились 93 человека. В Пермском крае за прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 196 человек.
Ранее россиянам рассказали о возможных новых волнах коронавирусной инфекции. Кандидат медицинских наук Максим Гультяев в интервью радио Sputnik подчеркнул, что четвертой волны вируса не будет, возможен лишь небольшой сезонный подъем заболеваемости.
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