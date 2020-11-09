Асфальт укладывали на одном из участков набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время снегопада 10 ноября рабочие укладывали асфальт на набережной Тобола. Об этом URA.RU рассказал очевидец событий.

«Рабочие укладывают асфальт на набережной в снегопад», — сообщил URA.RU житель города. По его мнению, такой способ укладки уменьшит срок службы покрытия.

На фотографиях видно, как на одном из участков набережной ведется укладка асфальта во время снегопада. 10 ноября, по прогнозам синоптиков, в Кургане должно выпасть около 0,5 мм осадков.

Вопросы по данной теме были направлены в пресс-службу администрации Кургана. В мэрии пообещали позже прокомментировать данную ситуацию.

Такой способ укладки асфальта применяют в Кургане не впервые. Ранее бывший управляющий делами городской администрации Сергей Заскалькин оправдал такой метод использованием « скандинавских технологий».

Обновлено в 17:31:

«Данная ситуация взята на контроль. Приемка работ будет осуществляться с привлечением специализированной лаборатории», — прокомментировали URA.RU ситуацию в пресс-службе администрации. В мэрии добавили, что все работы будут проверены на соответствие требованиям качества, установленным действующими нормативами.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU