Работу ресторанов могут ограничить Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти свердловской области оценивают ограничения, введенные в других регионах в отношении общепита и массовых мероприятий. Новые ограничения введут, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, заявил замгубернатора Павел Креков.

«Мы изучаем сейчас подходы к этим вопросам, смотрим опыт разных регионов, Москвы — в том числе. Окончательно на это вопрос можно будет ответить спустя какое-то время», — заявил Креков.

Также он предположил, что новогодние мероприятия в ресторанах могут состояться в случае, если будут выполняться все предписанные санитарные требования. «Там, где эти требования соблюсти не смогут, там мы эти мероприятия провести не сможем», — объяснил Креков.

Как ранее сообщало URA.RU, QR-коды для регистрации посетителей используются не только в ресторанах столицы. Предложенная рестораторами система чек-инов уже введена в ряде организаций правительства Москвы.