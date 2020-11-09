09 ноября 2020

Закроют ли свердловские рестораны из-за коронавируса. Ответ замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, официант, салаты, защитная маска, ресторан, разнос еды
Работу ресторанов могут ограничить Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти свердловской области оценивают ограничения, введенные в других регионах в отношении общепита и массовых мероприятий. Новые ограничения введут, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, заявил замгубернатора Павел Креков.

«Мы изучаем сейчас подходы к этим вопросам, смотрим опыт разных регионов, Москвы — в том числе. Окончательно на это вопрос можно будет ответить спустя какое-то время», — заявил Креков.

Также он предположил, что новогодние мероприятия в ресторанах могут состояться в случае, если будут выполняться все предписанные санитарные требования. «Там, где эти требования соблюсти не смогут, там мы эти мероприятия провести не сможем», — объяснил Креков.

Как ранее сообщало URA.RU, QR-коды для регистрации посетителей используются не только в ресторанах столицы. Предложенная рестораторами система чек-инов уже введена в ряде организаций правительства Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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