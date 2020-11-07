В Москве вводят новые ограничения из-за коронавируса

С 12 ноября система чек-инов заработает по всей Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во всех префектурах и управах Москвы с 12 ноября будет работать система регистрации номеров телефонов на входе (чек-ин). Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«[Система] позволяет посетителям тех или иных заведений узнавать, был ли у них возможный контакт с заболевшим, и своевременно обратиться к врачу, сдать анализы», — цитирует Немерюка РИА «Новости». По его словам, эта мера носит не запретительный, а информационный характер. Он отметил, что чек-ин позволяет специалистам проводить эпидемиологические расследования. Соответствующий указ уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин, добавил Немерюк.

Немерюк сказал, что более четырех тысяч московский предприятий уже оформили QR-коды для регистрации посетителей. Он отметил, что предложенная рестораторами система чек-инов уже введена в ряде организаций правительства Москвы.

В Москве с 19 октября действует система регистрации по QR-коду для входа в ночные заведения, напоминает телеканал 360. Тем временем Сергей Собянин считает популистской мерой введение комендантского часа из-за коронавируса, пишет RT.

Алексей Немерюк подчеркнул, что в Москве не собираются закрывать ночные заведения из-за пандемии коронавируса. Экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич выразил мнение, что карантин не навредит экономике в промышленных регионах страны, но сильно повлияет на области, где нет тяжелой промышленности.