Сотрудников МВД России оставили без премий к празднику

10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники МВД России не получили традиционные премии к профессиональному празднику. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах нескольких регионов.

«В этом году нас оставили без премий. Не знаю, может кому-то и дали, но я о таких [сотрудниках] не слышал», — рассказал URA.RU источник в пермской полиции. Собеседники URA.RU в силовых структурах Москвы и уральского транспортного управления также сообщили, что не получили премии к 10 ноября.

«У нас уже давно не платят премию к профессиональному празднику. В прошлом году ждали, даже какие-то бумаги заполняли, но премий не было. В этом году и бумаг не было. Говорят, так по всей стране. Обещали в декабре что-то выплатить», — рассказал URA.RU источник в полиции Челябинской области. В ХМАО сотрудникам МВД также не выплатили премии, хотя в прошлом году переводили по 3,5 тысячи рублей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.