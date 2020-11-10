На челябинских выборах в Госдуму обозначилась горячая точка

Вячеслав Жилин заходит в большую политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Златоустовский округ может стать самым конкурентным среди пяти одномандатных округов в Челябинской области на выборах в Госдуму РФ в 2021 году. Определились пять кандидатов от различных партий. Часть из них, в том числе экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, уже подтвердили URA.RU свои намерения.

«На выборы в этом округе кроме кандидата от „Единой России“ заявятся депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), Вячеслав Жилин („За правду!“), депутаты ЗСО Ольга Мухометьярова („Справедливая Россия“) и Степан Фирстов (Партия пенсионеров). Златоустовский будет самым конкурентным, так как в других округах такого ажиотажа не ожидается», — сообщил URA.RU источник в «ЕР».

«Да, я буду участвовать в выборах именно по Златоустовскому округу, — заявил URA.RU Пашин. — Обсуждал вопрос с руководством партии». «Я пойду на выборы в Госдуму по этому округу», — подтвердил Фирстов. Мухометьярова заявила URA.RU, что пока вопрос о выдвижении в Госдуму с ней не обсуждался. «Решение принято, пойду на выборы по этому округу», — заявил URA.RU Жилин.

«Наши политические конкуренты собираются выдвинуть на этот округ ресурсных кандидатов, — прокомментировал URA.RU вице-губернатор Анатолий Векшин. — Но у „ЕР“ есть свои сильные кандидаты. Все решится по итогам праймериз и после консультаций с губернатором Алексеем Текслером, который руководит региональным отделением партии».

Действующий депутат Госдумы от округа Олег Колесников, хотя «Единая Россия» не хочет оказывать ему поддержку, уже заявил URA.RU, что будет участвовать в партийных праймериз. В «ЕР» обсуждается, что партия может выдвинуть лидера «Опоры России» Александра Калинина.