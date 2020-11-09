В Курган пришли бесплатные лекарства для больных с коронавирусом

Набор лекарств будет утверждать лечащий врач Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больницы Курганской области поступила первая партия лекарств для бесплатной выдачи пациентам с коронавирусом. Общая стоимость их составила 3,13 млн рублей.

«Препараты из первой партии получают по назначению врача жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями», — сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего регион получил из федерального бюджета на закупку лекарств от коронавируса 31,1 млн рублей. Медикаменты в Курганскую область будут поступать партиями, уточнили в оперштабе.

Наборы лекарств бесплатно будут получать те пациенты, которые лечатся дома, в амбулаторных условиях. В наборы входят противовирусные средства, антибиотики, жаропонижающие, антикоагулянты. Для каждого пациента набор препаратов индивидуальный и утверждается лечащим врачом.

Ранее директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина заявила, что пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома, получат бесплатные лекарства от COVID. Российским регионам из федерального бюджета дополнительно выделят Средства на покупку лекарств для борьбы с коронавирусом выделяют из федерального бюджета согласно поручению главы государства Владимира Путина.