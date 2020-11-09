В России выделят деньги на лекарства для больных коронавирусом

Деньги пойдут на лекарства для тех, кто лечится от COVID-19 амбулаторно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским регионам из федерального бюджета дополнительно выделят средства на покупку лекарств для борьбы с коронавирусом. Такое поручение правительству РФ дал глава государства Владимир Путин.

«Выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении, размещенном на сайте российского президента. Лекарства предназначены для россиян, которые проходят лечение от COVID-19 амбулаторно.

Кроме того, средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и увеличение объемов тестирования на коронавирус. Также деньги будут направлены на обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медиков, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и другие цели, направленные на борьбу с пандемией. Правительству РФ необходимо исполнить это поручение до 10 ноября.

Ранее Владимир Путин заявил, что благодаря пандемии коронавируса российская система здравоохранения продемонстрировала способность оперативно мобилизовать свои ресурсы, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить регионам более миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, пишет RT.