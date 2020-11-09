Первый «убийца Боингов» с пермскими двигателями готов к полету

На МС-21 установили пермские двигатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Постройка первого опытного самолета МС-21 с пермскими двигателями ПД-14 завершена. Новейший пассажирский лайнер отечественного производства уже окрестили «убийцей Боингов». Сейчас самолет готовят к отправке в Иркутск, где он пройдет подготовку к первому полету, указано на сайте Ростеха.

«Завершена постройка опытного самолета МС-21-310, который пройдет летные испытания с российскими двигателями ПД-14. 6 ноября самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиазавода. В рамках подготовки к первому полету специалисты проведут проверки систем самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют самолет и двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях», — информирует пресс-служба госкорпорации.

Ранее стало известно, что предприятие «ОДК-Пермские моторы» изготовило для авиалайнера 16 двигателей ПД-14. Изначально предполагалось, что пермские двигатели будут установлены на крыло МС-21 в первом квартале текущего года.