В Пермском крае умирает каждый 21-й заразившийся коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае и Свердловской области самая высокая смертность от COVID-19 среди регионов Большого Урала. По данным URA.RU, доля летальных исходов в этих же регионах выше общероссийской на 70% и 26%, соответственно.

В Пермском крае от COVID-19 официально умирает каждый 35-й человек, заразившийся коронавирусом. В Свердловской области — каждый 46-й, в Курганской — один из 64, в ХМАО — каждый 105-й, в Челябинской области — один из 126, в ЯНАО — из 139, а в Тюменской области — один из 164. По данным URA.RU, в среднем по стране COVID-19 становится причиной смерти у каждого 58-го заразившегося.

При этом в Пермском крае, Курганской области и Челябинской области ведут дополнительную статистику по числу летальных исходов от сопутствующих заболеваний у людей с коронавирусом. Если учитывать ее, то умирает каждый 21-й житель Прикамья, заразившийся коронавирусом. В Челябинской области — каждый 29-й, а в Курганской области — один из 46.

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