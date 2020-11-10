Врач посоветовал встречать Новый год на улице из-за коронавируса

Главный врач призывает отмечать торжества вне дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отмечать праздники на улице — безопаснее в условиях коронавируса. Однако такой вариант возможен только при хорошей погоде и ношении теплой одежды. Об этом URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор Татьяна Юрьевна Романенко.

«Конечно, праздновать на улице безопаснее, если погода позволяет. Но как говорится, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Просто нужно подготовиться заранее», — посоветовала она.

Кроме того, главный врач отметила, что носителями новой коронавирусной инфекции могут быть не только взрослые, но и дети. По ее мнению, можно протестировать ведущего праздника и его помощников, но это не избавит от вероятности заражения.

«Самая лучшая профилактика коронавируса — минимизация социальных контактов и соблюдение социальной дистанции. Чем меньше людей будет на вечеринке, тем лучше. Чем меньше времени она будет длиться, тем лучше», — отметила она.

Таким образом, Татьяна Романенко согласна с позицией главы Роспотребнадзора Анной Поповой, которая призывает россиян совмещать проведение праздников дома и на улице. Будет очень хорошо, если люди уедут на дачу или за город, цитирует ее слова издание NEWS.ru .