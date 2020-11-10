Винера Давлетханова просит разобрать поведение депутатов на комиссии по этике ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатов челябинского ЗСО Алексея Денисенко и Вячеслава Ершова обвиняют в хамстве по отношению к соратникам по «Единой России». Об этом говорится в жалобе, поданной в региональный исполком «ЕР» спикером Курчатовского райсовета Челябинска Винерой Давлетхановой.

Скандалом обернулась встреча Ершова и Денисенко с Давлетхановой. «Мне стали говорить, что я неправильно веду работу. Что наш райсовет и я лично ничего не значу. Что, мол, мэр (Наталья Котова) меня сюда поставила, и если надо будет, то мэр меня снимет с должности! — рассказала URA.RU Давлетханова. — Особенно удивил Денисенко. Он впервые стал депутатом. А я в партии с 2000 года, уже больше года руковожу райсоветом, 15 лет возглавляю КТОС, а он меня учит распоряжаться бюджетными деньгами, указывает, как работать, и ведет себя по-хамски. Он забыл, как мы ему помогали на выборах!». URA.RU располагает доказательствами, касающимися деталей встречи.

В жалобе на имя главы регисполкома «ЕР» Дениса Моисеева Давлетханова просит разобрать поведение депутатов на комиссии по этике ЗСО. Она считает, что им должны назначить дисциплинарное наказание. По словам спикера, Ершов уже извинился перед ней, а Денисенко — нет. «Денисенко стал бронзоветь, выиграв выборы, в которых ему помогли не только большие деньги, но и депутаты Курчатовского райсовета, — сообщил URA.RU источник в „ЕР“. — А теперь он пытается утвердиться за счет тех, у кого статус ниже».

«С нашей стороны хамства не было, хотя разговор получился эмоциональным, — заявил URA.RU Ершов. — Но мы уже поговорили с Винерой Габидуловной и все уладили». «Спикеров райсовета назначает не глава города, а выбирают депутаты», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. Дозвониться до Моисеева не удалось.

«Это была обычная рабочая встреча, никакого хамства с моей стороны не было, — заявил URA.RU Денисенко. — Меня действительно интересует работа райсовета, так как часть района входит в мой округ. Считаю, что это просто попытка дискредитировать меня, с учетом предстоящих выборов в Госдуму».