Московским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь

Московские рестораны и ночные клубы не будут работать в новогоднюю ночь из-за ограничительных мер в связи распространением коронавируса. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«В столице с 13 ноября и до 15 января в ночное время с 23:00 до 6:00 не будут работать заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения», — рассказал Немерюк в эфире канала «Россия 24», напомнив распоряжение мэра Москвы. По его словам, представители бизнеса были заранее предупреждены о данных мерах.
Ранее в столице из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 ввели новые ограничительные меры. В частности, с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещено обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00, напоминает RT.
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