10 ноября 2020

Московским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Заведениям с 13 ноября запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Московские рестораны и ночные клубы не будут работать в новогоднюю ночь из-за ограничительных мер в связи распространением коронавируса. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В столице с 13 ноября и до 15 января в ночное время с 23:00 до 6:00 не будут работать заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения», — рассказал Немерюк в эфире канала «Россия 24», напомнив распоряжение мэра Москвы. По его словам, представители бизнеса были заранее предупреждены о данных мерах.

Ранее в столице из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 ввели новые ограничительные меры. В частности, с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещено обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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