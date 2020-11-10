10 ноября 2020

В Минпросвещения заявили о продлении дистанционного обучения

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Людям придется смириться с вопросом ограничительных мер на период пандемии, считает министр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Проблемы дистанционного обучения в России

Московских старшеклассников, скорее всего, оставят на дистанционном обучении после 22 ноября. Об этом заявил заместитель главы министерства просвещения России Виктор Басюк.

По его словам, мэрия Москвы и оперштаб будут принимать решения в зависимости от ситуации с коронавирусом. «Я думаю, что за две недели ситуация не изменится коренным образом, и, скорее всего, мэрия опять будет вынуждена принимать какие-то меры ограничительные», — цитирует министра телеканал «Дождь». Он отметил, что москвичам придется смириться с вопросом ограничительных мер на период пандемии.

Ранее стало известно, что власти в регионах переводят школьников 6-11 классов на дистанционное обучение. В частности, такое решение принято в Москве, Свердловской области, ЯНАО, ХМАО и ряде других субъектов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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