В Минпросвещения заявили о продлении дистанционного обучения

Московских старшеклассников, скорее всего, оставят на дистанционном обучении после 22 ноября. Об этом заявил заместитель главы министерства просвещения России Виктор Басюк.
По его словам, мэрия Москвы и оперштаб будут принимать решения в зависимости от ситуации с коронавирусом. «Я думаю, что за две недели ситуация не изменится коренным образом, и, скорее всего, мэрия опять будет вынуждена принимать какие-то меры ограничительные», — цитирует министра телеканал «Дождь». Он отметил, что москвичам придется смириться с вопросом ограничительных мер на период пандемии.
Ранее стало известно, что власти в регионах переводят школьников 6-11 классов на дистанционное обучение. В частности, такое решение принято в Москве, Свердловской области, ЯНАО, ХМАО и ряде других субъектов.
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