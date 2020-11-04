04 ноября 2020

В школах страны перекраивают график под дистанционное обучение

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта, covid-19, covid19
После каникул многие школьники останутся на дистанционном обучении Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Список регионов, принявших решение отложить начало второй четверти, может пополниться. Кроме того, сейчас остро встает вопрос как продолжить обучение детей в условиях, когда количество заболевших коронавирусом россиян продолжает расти.

В подавляющем большинстве регионов осенние каникулы на фоне роста заболеваемости коронавирусом продлили еще на неделю, однако этих мер недостаточно, выяснили «Известия». В Роспотребнадзоре настаивают, что дополнительный перерыв необходим школам для того, чтобы провести дезинфекцию помещений. Кроме того, там обращают внимание на растущую заболеваемость среди педагогов. В подавляющем большинстве регионов школам после завершения каникул уже рекомендовали перевести на дистанционное обучение учеников 5—11-х классов. Например, в Курганской области, где с 30 октября на дистанционное обучение перешли все школы, такая форма обучения будет продолжена. На удаленку со следующей неделе должны перейти старшеклассники в Свердловской и Тульской областях.

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров считает, что на обучении в школе должны остаться учащиеся первых, девятых и одиннадцатых классов, а остальные заниматься дистанционно. В Петербурге провели опрос среди родителей о дальнейшем обучении детей в период пандемии. Большинство участников опроса (35,5%, родители) высказались за уход на каникулы или за цикличное обучение (28,04%), при котором очная форма будет чередоваться с дистанционной. За полный переход на дистанционку высказались 10,06% родителей и лишь 1,5% педагогов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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