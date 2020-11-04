В школах страны перекраивают график под дистанционное обучение

Список регионов, принявших решение отложить начало второй четверти, может пополниться. Кроме того, сейчас остро встает вопрос как продолжить обучение детей в условиях, когда количество заболевших коронавирусом россиян продолжает расти.
В подавляющем большинстве регионов осенние каникулы на фоне роста заболеваемости коронавирусом продлили еще на неделю, однако этих мер недостаточно, выяснили «Известия». В Роспотребнадзоре настаивают, что дополнительный перерыв необходим школам для того, чтобы провести дезинфекцию помещений. Кроме того, там обращают внимание на растущую заболеваемость среди педагогов. В подавляющем большинстве регионов школам после завершения каникул уже рекомендовали перевести на дистанционное обучение учеников 5—11-х классов. Например, в Курганской области, где с 30 октября на дистанционное обучение перешли все школы, такая форма обучения будет продолжена. На удаленку со следующей неделе должны перейти старшеклассники в Свердловской и Тульской областях.
В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров считает, что на обучении в школе должны остаться учащиеся первых, девятых и одиннадцатых классов, а остальные заниматься дистанционно. В Петербурге провели опрос среди родителей о дальнейшем обучении детей в период пандемии. Большинство участников опроса (35,5%, родители) высказались за уход на каникулы или за цикличное обучение (28,04%), при котором очная форма будет чередоваться с дистанционной. За полный переход на дистанционку высказались 10,06% родителей и лишь 1,5% педагогов.
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