Бывший депутат из ЯНАО за взятку приговорен к длительному сроку

Александр Пизняк проведет в колонии 8 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде (ЯНАО) вынесен приговор по громкому уголовному делу бывшего вице-спикера думы ямальской столицы Александра Пизняка. Ближайшие восемь лет он проведет в колонии строгого режима, сообщает окружное следственное управление СКР.

Суд признал Пизняка виновным в получении взятки. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере взятки (3 млн. 800 тыс. рублей), — говорится в опубликованном ведомством пресс-релизе.

По данным следствия и суда, в 2019 году, будучи главным инженером одного из предприятий и зная о договоре на капитальный ремонт газотурбинного двигателя, Пизняк через посредника договорился с контрагентом-подрядчиком об ускоренном порядке утверждения документов о проведении работ и их оплате на сумму более 80 млн рублей. За это ему в качестве «благодарности» было передано 3 млн 800 тыс. рублей, изъятых в ходе оперативных мероприятий.

Изначально депутат гордумы был помещен под стражу, его полномочия были досрочно прекращены. В феврале этого года суд разрешил Пизняку выйти на свободу под залог в сумму 5 млн рублей до оглашения приговора.