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11:06
Военные медики открыли в Кургане центр для больных коронавирусом
10:45
В Кургане перекроют центральную улицу. Карта
09:00
Новости кризиса 11 ноября. Зарплаты бюджетников повысят, детские пособия хотят продлить
3
В Курган пришли бесплатные лекарства для больных с коронавирусом
08:49
Выявлены регионы с самой высокой смертностью при коронавирусе. Рейтинг URA.RU
08:00
Коронавирус: последние новости 11 ноября. Власти ужесточают ограничения, миру грозит эпидемия деменции
07:48
Курганские врачи обвинили пациента с температурой в саботаже
4
Полпред Якушев определился с датой приезда в Екатеринбург. Назначены первые встречи
07:20
Самое актуальное в Курганской области на 11 ноября. Прибыли препараты от коронавируса, курганцы задолжали банкам миллиарды
10 ноября 2020
22:00
Самое важное в России и в мире на 10 ноября. В Карабахе закончилась война, утверждены новые министры, в РФ появится третья вакцина от COVID
1
20:50
Как жители УрФО переносят коронавирус. Северянам болезнь дается сложнее
5
Чего ждать и бояться элитам от нового полпреда Путина в УрФО
19:47
Курганцы в соцсетях высмеяли дистанционные тренировки. «Футболом занимаемся дома»
1
19:07
Власти Кургана сэкономят на борьбе с коррупцией
9
17:58
Полпред Якушев вылетел в УрФО
11
Какие кланы стоят за перестановками в правительстве РФ
17:53
В Курганской области назначили главу района. Бывшему поставили «неуд»
8
17:09
На набережной Кургана укладывают асфальт в снегопад. Фото
23
16:11
В Курганской области построят новые медучреждения
29
В Кремле объяснили замену полпреда Цуканова Якушевым
15:49
Долги курганцев перед банками выросли во время карантина
11
14:03
В Курганской области обновился рекорд по коронавирусу
15
13:46
Военные врачи нашли проблемы в курганской медицине
49
Почему два месяца ходят слухи об отставках в правительстве РФ
13:33
Курганских и тюменских энергетиков отметили в Минэнерго
9
13:18
Число заболевших COVID в России приблизилось к рекордной отметке
12
11:47
Пациенты в пандемию столпились в курганской больнице. Фото
6
Самоизоляция и удаленка из-за коронавируса в России до лета-2021
09:13
В Карабах направили военных из ЦВО
41
09:00
Новости кризиса 10 ноября. Россиян хотят массово увольнять, рынок нефти ждут серьезные изменения
8
08:38
Выявлены регионы, где коронавирус распространяется быстрее. Рейтинг URA.RU
4
Курганские инсайды: прокурор вернется из Магадана
08:00
Коронавирус: последние новости 10 ноября. Роспотребнадзор призвал ввести тотальный карантин, РФ предрекли вспышки смертельных заболеваний после пандемии
45
07:49
В протестном курганском городе хотят вернуть выборы мэра
7
07:20
Самое актуальное в Курганской области на 10 ноября. Готовится проект реконструкции Тобола, чиновники собрали деньги для медиков
3
Брутальный понедельник и «Вера в большом городе»
09 ноября 2020
22:00
Самое важное в России и в мире на 9 ноября. Министры ушли в отставку, каникулы продлят из-за выборов, ковид-пациентов будут лечить принудительно
6
19:30
Когда новый полпред Якушев приедет в УрФО. Мнение опытного аппаратчика
6
17:11
В Кургане облагородят Тобол и построят новую набережную
47
Музыканты против наркотиков и питерское «Чудо света»
16:50
Тюменский губернатор обратился к новому полпреду в УрФО Якушеву
16
16:47
У мэрии Кургана появилось больше времени на подготовку горбюджета
6
15:49
К курганцу с коронавирусом полмесяца не едут медики
25
Кремль ответил на сообщения о смене полпреда президента в УрФО
15:26
Тюменцы вынуждены скупать антибиотики в соседних регионах
8
14:43
Курганские чиновники скинулись на премии врачам
50
13:56
Назначение экс-министра Якушева усилило позиции Сергея Собянина
15
В УрФО ждут нового полпреда президента
13:33
Десятки медиков приехали в Курганскую область для борьбы с COVID
19
13:00
В Курганской области ситуация с COVID пошла по негативному пути
37
12:55
В России поставлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
21
Российские губернаторы определили кандидатов в Госдуму
12:53
Министр строительства Якушев назначен полпредом президента в УрФО
39
12:09
Школьница из Кургана нарушила карантин и попала под машину
13
11:01
Курганцев ждет резкое похолодание
9
В Кургане в разгар пандемии ждут делегацию из Китая. С организацией возникла путаница
09:00
Новости кризиса 9 ноября. В России вырастут цены, гражданам придется копить на пенсию
16
08:00
Коронавирус: последние новости 9 ноября. Россиян с COVID смогут госпитализировать принудительно, ученые заявили о риске новой пандемии с летальностью до 90%
57
07:41
В Кургане детей просят отрабатывать приемы самбо на родителях
29
Кремль изменил графики российских вице-губернаторов
07:20
Самое актуальное в Курганской области на 9 ноября. Военврачи начали работать еще в двух больницах, скончался депутат гордумы
1
04:51
Названы регионы-лидеры по распространению коронавируса. Наплыв пациентов увеличился в десятки раз
10
02:35
Названы регионы с самой низкой аварийностью на дорогах. Среди них есть уральский
2
Из-за коронавируса кампания в Госдуму начинается досрочно