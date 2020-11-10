Мужчина сам улегся под трамвай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска лег на рельсы под трамвай. Видео инцидента, который произошел на улице Горького, выложили подписчики группы «ЧЕЛЯБИНСК Online» во ВКонтакте 11 ноября. Очевидцы указали, что, вероятнее всего, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина пьяный! Переходил, где попало!», — пишет в комментариях участница группы. Другие участники сообщества вспомнили роман Булгакова «Мастер и Маргарита» и Аннушку, которая «уже разлила масло». Они назвали мужчину «челябинским Берлиозом».

В пресс-службе УМВД по Челябинску уточнили, что молодой человек самостоятельно лег под трамвай. «Его никто не сбил, мужчина сам лег на рельсы», — пояснили URA.RU в полицейском главке.