10 ноября 2020

В Челябинске мужчина лег под трамвай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, трамвайные рельсы
Мужчина сам улегся под трамвай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска лег на рельсы под трамвай. Видео инцидента, который произошел на улице Горького, выложили подписчики группы «ЧЕЛЯБИНСК Online» во ВКонтакте 11 ноября. Очевидцы указали, что, вероятнее всего, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина пьяный! Переходил, где попало!», — пишет в комментариях участница группы. Другие участники сообщества вспомнили роман Булгакова «Мастер и Маргарита» и Аннушку, которая «уже разлила масло». Они назвали мужчину «челябинским Берлиозом».

В пресс-службе УМВД по Челябинску уточнили, что молодой человек самостоятельно лег под трамвай. «Его никто не сбил, мужчина сам лег на рельсы», — пояснили URA.RU в полицейском главке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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