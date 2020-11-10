Умер бывший курганский депутат Госдумы

Василий Кислицын умер утром 11 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-депутат Госдумы, экс-депутат Курганской областной думы и бывший лидер курганских коммунистов Василий Кислицын скончался от болезни. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическим кругам региона.

«Василий Александрович умер из-за болезни», — рассказал инсайдер. Он отметил, что причиной смерти был не коронавирус. Информацию о смерти Кислицына подтвердили URA.RU в пресс-службе Курганского госуниверситета, где он работал, и в региональном отделении КПРФ. «Он умер сегодня в семь часов утра. Он уже давно болел. Но мы с ним только вчера по телефону говорили, шутили, смеялись», — поделился депутат облдумы, первый секретарь областного отделения КПРФ Виктор Зырянов.

Кислицын родился в Кургане в 1952 году. Окончил Курганский педагогический институт, учился в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве, сообщается на сайте регионального отделения КПРФ. В разные годы он работал директором Cычевской восьмилетней школы Варгашинского района Курганской области, директором Лихачевской средней школы этого же района, инструктором обкома ВЛКСМ, лектором Курганского обкома КПСС, директором филиала облгосархива, начальником информационно-аналитического отдела Курганской областной Думы, старшим преподавателем кафедры истории в пединституте.

С 1999 по 2003 годы Кислицын был депутатом Госдумы РФ, с 2010 по 2020 годы — депутатом Курганской областной думы. Параллельно занимался научной работой, последнее место работы — заведующий кафедрой отечественной истории и документоведения в Курганском госуниверситете. Был председателем областного общества краеведов. URA.RU выражает соболезнования родным и близким Василия Кислицына.