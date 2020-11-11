В РФ поставлен абсолютный рекорд по смертности от коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксирован 19 851 новый случай заболевания коронавирусом, более 400 граждан умерли. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
«За последние сутки в России выявлен 19 851 случай COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 432 пациента с скончались. Выздоровели 18 616 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения. Количество жертв достигло 31 593 человека. Вылечиться смогли 1 369 357 зараженных.
На первом месте по количеству заболевших находится Москва, где за прошедший день выявили 4 477 новых случаев COVID-19. На втором месте — Санкт-Петербург с 1574 заболевшими. Третье место досталось Московской области —701 заражение за сутки.
Среди регионов УрФО в лидерах остается Свердловская область, где за сутки коронавирус был подтвержден у 306 человек. Следом идет ХМАО, где обнаружили 205 больных, в ЯНАО и Челябинской области по 194. В Тюменской области вирус диагностирован у 160 граждан. В Пермском крае количество инфицированных увеличилось на 200 человек. В Курганской области заразились 94 человека.
Завлабораторией генетики Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Станислав Маркушин считает, что заболеваемость коронавирусом сохранится на высоком уровне до начала массовой вакцинации. Иммунолог Ирина Ярцева предположила, что новая вспышка коронавируса произойдет в марте 2021 года, пишут «Дни.ру».
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