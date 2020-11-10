В челябинском городе ковидный госпиталь открыли в кардиологии

В Озерске открывается новая ковидная база Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городской больнице Озерска (Челябинская область) на базе отделения кардиологии развернут новый ковидный госпиталь на 60 коек. Общий коечный фонд в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) для лечения больных коронавирусом достиг 240 мест. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ПО «Маяк», основного градообразующего предприятия Озерска. По данным сообщества «Мы с Маяка» во ВКонтакте, с начала пандемии в Озерске зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания.

«Новые койки развернуты в плановом порядке: по словам медиков, эта потребность была прогнозируемой. Дополнительный коечный фонд займут люди, которые находятся на стадии долечивания от коронавируса. В данный момент под следующую ковидную базу рассматривается передача площадей здания старого роддома», — заявили URA.RU в пресс-службе ПО «Маяк». По мнению медиков, здесь смогут разместиться еще 240 пациентов.

Работа по развертыванию коек ведется совместно с ПО «Маяк», администрацией округа и подразделениями Федерального медико-биологического агентства. Новый ковидный госпиталь откроют, если будет потребность.