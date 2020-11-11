В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января

«Коммунисты России » считают, что длинные каникулы помогут снизить число новых зараженных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России хотят продлить новогодние праздники до 24 января. С таким предложением к правительству обратилась партия «Коммунисты России».

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул», — приводят РИА «Новости» слова из обращения председателя ЦК партии Максима Сурайкина. По его словам, такие выходные должны оплачиваться, как рабочие. Эта мера позволит избежать роста числа заболевших коронавирусом, разгрузит медицинскую инфраструктуру и даст время на распространение вакцин.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко считает, что отмечать праздники на улице — безопаснее в условиях коронавируса. Она рекомендовала не забывать про теплую одежду и соблюдение эпидемиологических норм. По мнению заведующего лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислава Маркушина, высокая заболеваемость продлится достаточно долго. Прервать такую тенденцию сможет массовая вакцинация, пишет VSE42.Ru.