Москвичей, умерших от COVID, будут хоронить в прозрачных гробах

Новые гробы оборудованы стеклянной крышкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жертв коронавируса будут хоронить в гробах со стеклянными крышками, что позволит родным и близким умерших проститься с ними и проводить в последний путь. Такое нововведение появилось в одном из похоронных сервисов Москвы.

«ГБУ „Ритуал“ ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — цитирует ТАСС директора ритуального сервиса Артема Екимова. По его словам, при разработке таких гробов сервис руководствовался потребностью родных умершего в традиционном прощании с учетом мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Прозрачная крышка гроба из оргстекла является промежуточной и крепится в дополнение к основной. По словам представителей пресс-службы сервиса, это позволит избежать «злоупотреблений» со стороны родственников при подходе к умершему.