Москвичей, умерших от COVID, будут хоронить в прозрачных гробах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Ксенией Каторгиной в Каменск-Уральске. Екатеринбург, ритуал, ритуальные услуги, похоронное дело, похоронный бизнес, ритуальная служба, гроб, похоронная процессия, похороны, похоронная служба, похоронщики
Новые гробы оборудованы стеклянной крышкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жертв коронавируса будут хоронить в гробах со стеклянными крышками, что позволит родным и близким умерших проститься с ними и проводить в последний путь. Такое нововведение появилось в одном из похоронных сервисов Москвы.

«ГБУ „Ритуал“ ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — цитирует ТАСС директора ритуального сервиса Артема Екимова. По его словам, при разработке таких гробов сервис руководствовался потребностью родных умершего в традиционном прощании с учетом мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Прозрачная крышка гроба из оргстекла является промежуточной и крепится в дополнение к основной. По словам представителей пресс-службы сервиса, это позволит избежать «злоупотреблений» со стороны родственников при подходе к умершему.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...