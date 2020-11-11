Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, кот, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, последствия обстрела, уличное животное
Подписание мирного договора, по мнению армянского премьера, позволило Нагорно-Карабахской Республике удеражть часть своих территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией позволил Нагорно-Карабахской республике удержать часть территорий. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — цитирует Пашиняна телеканал 360. По словам главы армянского кабмина, в случае продолжения военного конфликта, непризнанная республика могла бы потерять и другие населенные пункты, в числе которых Степанакерт, Мартуни и Аскеран.

Ранее Никол Пашинян сообщил о том, что Армения и Азербайджан при участии России подписали заявление о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Сразу после этого на улицы Еревана вышли сотни недовольных жителей с требованием отставки премьер-министра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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