Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху

Подписание мирного договора, по мнению армянского премьера, позволило Нагорно-Карабахской Республике удеражть часть своих территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией позволил Нагорно-Карабахской республике удержать часть территорий. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — цитирует Пашиняна телеканал 360. По словам главы армянского кабмина, в случае продолжения военного конфликта, непризнанная республика могла бы потерять и другие населенные пункты, в числе которых Степанакерт, Мартуни и Аскеран.

Ранее Никол Пашинян сообщил о том, что Армения и Азербайджан при участии России подписали заявление о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Сразу после этого на улицы Еревана вышли сотни недовольных жителей с требованием отставки премьер-министра.