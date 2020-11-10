Тюменский морг не справляется с нагрузкой из-за коронавируса

В пандемию морг Тюмени перешел на семидневный режим работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пандемию городской морг Тюмени не справляется с нагрузкой, учреждению приходится работать без выходных. Об этом сообщает портал 72.ru.

«В моргах Тюмени выстраиваются очереди за телами. Очевидцы говорят, что среди умерших, за которыми пришли родные, много жертв коронавируса. Нагрузку ощущают и патологоанатомы, которых перевели на семидневную рабочую неделю вместо шестидневки», — пишет издание.

В оперативном штабе по Тюменской области пояснили, что перевод сотрудников на «семидневку» вынужденный, и причины две. Во-первых, увеличение объема работы из-за коронавируса. Если ранее в ряде случаев патологоанатомы могли не вскрывать умерших, то теперь делать это необходимо из-за подозрения на COVID-19 или положительных тестов на коронавирус. А во-вторых — сезонный всплеск заболеваемости, и, как следствие, большое количество болеющих специалистов.

В Тюменской области продолжает расти количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За последние сутки скончались три человека, за все время — 97. Новых случаев заражения — 160.