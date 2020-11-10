Ресторанам в ХМАО грозит разорение из-за коронавирусных запретов

В Роспотребнадзоре считают, что требования к ресторанам — необходимость, и отменять их нельзя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После того, как по распоряжению губернатора ХМАО Натальи Комаровой, кафе и ресторанам в регионе запретили работать с одиннадцати вечера и до шести утра, заведения потеряли до 60% доходов. Руководители снова вынуждены сокращать персонал и задерживать зарплаты. Об этом URA.RU рассказал владелец нескольких организаций общепита из Нижневартовска.

«Мы в состоянии соблюдать все требования Роспотребнадзора, требовать у людей наличие масок, устанавливать дополнительное оборудования для очистки воздуха, лишь бы работать. Очень мало людей приходят в заведения, зная, что в 23:00 они закроются, а другие просто перестали ходить. Мы снова на краю банкротства», — объясняет свою позицию бизнесмен.

С ним не согласны в Роспотребнадзоре ХМАО. По информации URA.RU, за время так называемой второй волны коронавируса, за нарушения санитарных требований в регионе закрыли около 40 предприятий общепита. А ситуация с коронавирусом такова, что на кону жизни людей. «Но добросовестные предприниматели работать должны, чтобы и сами зарабатывали, и людям зарплату платили. Однако мы видим, что наши требования, особенно по масочному режиму и дистанцированию внутри ресторанов, не исполняются», — добавили в ведомстве.

По словам бизнесмена из Нижневартовска, они планируют обращаться во всевозможные инстанции и писать письма губернатору и президенту, чтобы получить возможность работать после одиннадцати вечера. При этом идти на радикальные меры, вроде публичных обращений к властям с битьем посуды, не хотят.

Ранее URA.RU писало, что запрет на работу с 23:00 до 6:00 распространяется только на кафе и и рестораны, размещенные вне аэропортов и авто- и железнодорожных вокзалов. Также всем можно работать круглосуточно в режиме доставки и «на вынос».