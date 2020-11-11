Глава антимонопольной службы может войти в команду Мишустина

Игорь Артемьев возглавляет ведомство 16 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель ФАС Игорь Артемьев может войти в аппарат правительства. Чиновнику, 16 лет возглавлявшему антимонопольное ведомство, прочат кресло помощника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Артемьев, 16 лет возглавляющий ФАС, может стать помощником Мишустина», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Ранее, по данным инсайдеров, Артемьев уже сообщил о своей отставке коллегам по ведомству. URA.RU направило в ФАС официальный запрос с просьбой прокомментировать данную информацию.

Одним из предполагаемых кандидатов на освободившуюся должность главы ФАС ранее назывался вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. По информации администрации города, сегодня Шаскольский уволился со своей должности. Временно исполнять его обязанности будет другой вице-губернатор — Максим Соколов.