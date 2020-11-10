10 ноября 2020

В Екатеринбурге из-за коронавируса проверят многоэтажки

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Роспотребнадзор берет анализы в подъезде. Екатеринбург, проверка, роспотребнадзор, уборка подъезда
В Роспотребнадзоре заверяют, что рейды в подъездах уже проводятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор обратился к властям Екатеринбурга и МВД с просьбой усилить группы для контроля за соблюдением масочного режима в подъездах жилых домов. Речь об этом шла на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом, рассказал URA.RU один из его участников.

«[Представитель городского управления Роспотребнадзора Елена] Потапкина попросила сформировать и усилить группы для рейдов по жилым домам, чтобы выявлять нарушителей масочного режима в лифтах и на лестничных клетках», — поделился инсайдер.

В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора URA.RU заявили, что такие рейды — в подъездах — уже проводятся, и показателем этого является первый протокол о нарушении масочного режима в лифте. Обращалась ли Потапкина с просьбой к городским властям, в ведомстве не уточнили.

Массовые проверки соблюдения масочного режима в Екатеринбурге возобновились в начале октября. В рейдах участвуют представители Роспотребнадзора, полиции и сотрудники районных администраций. Горожане, отказывающиеся исполнять указание властей, во многих случаях подвергаются штрафам от 15 до 40 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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