05 ноября 2020

Свердловчан без масок начали ловить в лифтах из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Ананьев и «Огни Екатеринбурга». Интервью, грузовой лифт
Наказывать за отказы от масок в лифтах начали с конца октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора составили первый протокол о нарушении масочного режима в лифте жилого дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Это произошло в рамках массового рейда в минувшие выходные, в котором участвовали чиновники, сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

«Составлено 20 протоколов, из них по одному протоколу на граждан, не соблюдающих масочный режим в транспорте и в лифте», — говорится в сообщении ведомства. Протоколы составлены по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Для физлиц наказание по этой статье влечет штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

27 октября главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, согласно которому все жители страны обязаны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. Ранее URA.RU сообщало, что из-за нескольких нарушений режима может закрыться первый торговый центр Екатеринбурга — «Кит».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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