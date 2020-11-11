Названо имя нового главы ФАС. Его пригласил Мишустин

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Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
Новым главой ведомства стал Максим Шаскольский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) станет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Предыдущий руководитель ведомства Игорь Артемьев уходит на другую должность.

«Глава правительства обозначил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Шаскольскому задачи главы ФАС и пожелал ему удачи на этом посту», — сообщает РИА «Новости». Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил бывшего главу службы Артемьева помощником председателя правительства.

11 ноября сообщалось, что Артемьеву, который руководил ФАС 16 лет, будет предложено вступить в команду Мишустина. В этот же день Шаскольский объявил, что уходит в отставку, уточняет «Национальная служба новостей». А 10 ноября Госдума утвердила новый состав министров, который предложил премьер, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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