В Карталах проводили в последний путь почетного жителя района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Карталах (Челябинская область) от коронавируса скончался известный в районе педагог, директор многоотраслевого техникума Сагындык Ермухаметов. С тяжелыми формами коронавирусной пневмонии госпитализированы практически все члены его семьи, сообщили URA.RU источники в муниципалитете.

«Сагындык Арестангалеевич [Ермухаметов] умер от COVID в возрасте 58 лет. Сейчас в больницах — кто в Челябинске, кто в Магнитогорске — лежат его жена, брат и сестра с мужем», — рассказал URA.RU собеседник. Первым из семьи, по словам источника, скончался 93-летний отец педагога.

В техникуме подтвердили URA.RU кончину Ермухаметова, но не стали называть диагноз. «Мы не располагаем медицинским заключением о причинах смерти», — сказали URA.RU в учебной организации.

В Челябинской области, по данным на 11 ноября, зафиксирован абсолютный рекорд смертности больных коронавирусом с начала пандемии — восемь случаев за сутки. Число заражений растет каждый день: в ближайшее время губернатору Алексею Текслеру предстоит принять решение о продлении карантина, который истекает 15 ноября.