В Челябинской области больные коронавирусом стали чаще умирать

Несмотря на усилия медиков, ежедневно на Южном Урале фиксируют рост числа заражений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 11 ноября, зафиксировано 197 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 194, днем ранее — 189), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом оказался обновлен суточный максимум с начала пандемии — скончались сразу восемь инфицированных COVID-19.

«С начала пандемии произошло 22 274 случая заражения, сейчас лечение проходят 5 655 южноуральцев. Скончались восемь человек в возрасте от 50 до 87 лет. Для женщин 64 и 72 лет, а также мужчин в возрасте 67 и 70 лет причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. Для трех женщин и одного мужчины COVID осложнил тяжелые заболевания, наложившись на них», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 146 человек, с начала пандемии — 15 864 жителей области.

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, в городах отключают Wi-Fi в публичных местах, закрывают за нарушение масочного режима заведения и штрафуют южноуральцев. Платные клиники Челябинска перестали принимать граждан с признаками ОРВИ и остановили запись на КТ. Сегодня в регионе запустят новую инфекционную больницу, которая сможет принимать до 450 пациентов — завтра их начнут доставлять в лечебное учреждение.