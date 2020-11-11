Голикова: в России заканчиваются места для больных коронавирусом

В некоторых российских больницах не хватает мест для больных коронавирусом Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России занято 83% коек для больных коронавирусной инфекцией. В 41 регионе загруженность — выше среднероссийского уровня. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

«На утро вчерашнего дня было занято 83,4% коечного фонда, это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе», — цитирует Голикову издание «Интерфакс».

Вице-премьер также рассказала, что в четырех регионах России занято более 95% коечного фонда. Это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область. Еще в 17 регионах занятость составляет более 90%.

Кроме того, по ее словам, показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах России. Самые высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч человек выявлены в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве, передает слова Голиковой издание RT.

Также вице-премьер сообщила, что уже 15 ноября начнутся испытания новой вакцины «Вектора» против COVID-19. Одновременно с этим ее запустят в гражданский оборот, сообщает «Национальная служба новостей».