Владимир Познер считает, что Америка не стала великой за годы правления Трампа Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

После избрания президентом Джона Кеннеди в 1960 году Америка больше не развивается, а идет вниз. Такое мнение в интервью на своем официальном сайте высказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

«Америка достигла своего пика приблизительно когда был избран Кеннеди <…> С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала», — отметил он.

Также, по мнению журналиста, действующий президент Трамп хотел бы вновь сделать Америку великой, но страна не стала более великой за четыре года его правления. Раньше Соединенные Штаты Америки были мощным государством за счет идеалов, прописанных в Декларации независимости, о том, что все люди равны. Сейчас этого нет, считает Познер.

Тем временем в Америке разгорается очередной скандал, связанный с голосами на выборах президента. Опубликованы данные, согласно которым Байдену не хватает как минимум 11 голосов до победы на выборах. Сторонники Трампа ликуют, пишет издание « Утро.ру ».

Между тем некоторые российские эксперты утверждают, что в США нет единой системы общественного наблюдения за выборами. Одним из главных каналов фальсификаций на выборах стало голосование по почте, сообщает издание РАПСИ со ссылкой на председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева.

3 ноября в США прошли президентские выборы. За пост президента сражались демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. Несмотря на то, что результатов голосования до сих пор нет, и не все голоса подсчитаны, Байден уже объявил о своей победе.